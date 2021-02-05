Macaristan Başbakanı, Sputnik V ile aşılamaya başlayacaklarını duyurdu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin gelecek hafta vatandaşlarını Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılamaya başlayabileceğini söyledi. Macaristan hâlâ Rus aşısına acil kullanım izni vermiş olan tek AB ülkesi.

Macar lider Orban devlet radyosuna açıklamasında, ülkesinde vatandaşların koronavirüse karşı Sputnik V ile aşılanmasına önümüzdeki hafta başlamayı planladıklarını belirtti.

Orban’ın açıklaması, Macaristan’ın Rus Sputnik V aşısına acil kullanım izni vermiş ilk AB üyesi olmasını izliyor.

Üç ay içinde 2 milyon doz Sputnik V aşısı tedariki için Rusya ile ocak ayında anlaşan Macaristan geçtiğimiz hafta aşının 40 bin dozluk ilk partisini teslim aldı.

Söz konusu üç aylık süreçte Macaristan’a tedarik edilecek Sputnik V aşıları ile 1 milyon Macar’ın aşılanması planlanıyor.

Başbakan Orban, şu ana kadar sağlık çalışanları ve yaşlılardan oluşan 264 bin 530 Macar'ın Pfizer ve Moderna aşılarından birini olduğunu, mart ayı ortasına kadar da aşı için kayıtlı olan 60 yaş üzeri herkesin aşılanacağını söyledi.

İngiliz saygın tıp dergisi Lancet çarşamba günü, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu da doğrulandı.