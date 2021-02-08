Rusya’da üniversiteler yüz yüze eğitime geri döndü

Rusya aylar sonra yeniden yüz yüze eğitime geri dönüyor. St. Petersburg Devlet Üniversitesi gibi birkaç yüksek eğitim kurumuysa bir süre daha uzaktan eğitimi sürdürecek.

Rusya’daki üniversitelerin tamamına yakını, bugünden başlayarak yüz yüze eğitime geri döndü. Rusya Eğitim Bakanlığı yetkilileri, üniversitelerde yüz yüze eğitime dönülebileceği kararını ocak ayı sonunda açıklamışlardı.

Offline eğitime geri dönüş

Rus RBC gazetesi üniversitelerin uzun zamandır online olarak uzaktan eğitim sisteminde kalmasına istinaden, yüz yüze eğitimin başlıyor olmasını ‘offline eğitim başlıyor’ şeklinde duyurdu.

Bu arada, başkent Moskova’da bulunan Yüksek Ekonomi Okulu ile St. Peterburg Devlet Üniversitesi gibi birkaç yüksek eğitim kurumu, eğitime bir süre daha online olarak devam etme kararı aldı.

Sosyal mesafe, maske ve düzenli ateş ölçümü kuralı

Bunun yanında, yüz yüze eğitime geçiş yapacak üniversitelerin yönetimlerinin, dersler sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, herkesin maske takıyor olmasını ve öğrencilerin ateşlerinin belirli aralıklar ile ölçülüyor olmasını sağlaması gerekecek.

Yüz yüze eğitime geri dönülürken üniversite öğrencilerinin indirimli seyahat kartlarının da yeniden aktif hâle getirildiği belirtildi. Daha önce bu kartlar, karantina döneminde bloke edilmişti.

15 bin 916 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri ülkede son bir gün içinde 15 bin 916 yeni vaka görüldüğü açıklamasını yaptı. Söz konusu vakaların 1.728’inin başkentte görüldüğü belirtildi.

Yeni vakalar ile şimdiye dek tespit edilen toplam vaka sayısı 3 milyon 983 bin 197’ye yükseldi.

Ülkede son bir gün içinde görülen 407 koronavirüs kaynaklı ölümle beraber toplam can kaybı da 77 bin 68’e yükselmiş durumda.

Rusya’da 18 Ocak’ta yaygın aşılama programına başlanmıştı. Kısa süre içinde nüfusun minimum yüzde 60’ının aşılanması ile sürü bağışıklığı oluşturulması hedefleniyor.