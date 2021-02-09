Avrupa İlaç Ajansı, Sputnik V aşısının geliştiricileriyle bilimsel danışma sürecini tamamladı

EMA, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi ile bilimsel danışma görüşmelerini tamamladı. Bundan sonra Moskova, aşının AB pazarı için tesciline yönelik başvuruda bulunabilecek.

EMA’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi EMA’dan Sputnik V aşısının geliştirilmesi konusunda bilimsel tavsiye aldı. Bir sonraki aşamada firma AB pazarı için tescil belgesi almaya yönelik başvurusunu hazırlayabilir” ifadelerini kullandı.

EMA sözcüsü, bilimsel danışma sürecinin iyi yapılandırılmış bir süreç olduğunu ve tüm firmaların gelişim programlarına hazırlıklarını kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Sözcü, EMA’nın en güncel mevzuat ve bilimsel kılavuzlukla şirketlere tavsiyeler sunacağını ekledi.

Sputnik V’nin geliştiricileri tarafından henüz EMA’ya bir başvuruda bulunulmadığını belirten sözcü, “Şu anda bir zaman diliminden söz edemeyiz. Başvuru aldıktan sonra bu konuda görüşebiliriz” dedi.

EMA’nın izin vermesi ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, Sputnik V merkezi olarak yönetilen prosedürler çerçevesinde AB’ye gönderilebilecek.