Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'la uçuşları yeniden başlattı

Rusya'da salgın nedeniyle durdurulan Ermenistan ve Azerbaycan'la olan düzenli uçuşlar, bugünden itibaren yeniden başlatıldı.

Rusya, pandemi yüzünden verilen aranın ardından Ermenistan ve Azerbaycan’la olan uçuşları bugün yeniden başlattı.

Havayolu şirketleri haftada iki kez Moskova-Bakü, haftada dört kez Moskova-Erivan güzergahında uçuş düzenleyebilecek.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren Erivan'a dört, 17 Şubat'tan itibaren de Bakü'ye iki sefer düzenlemeyi planladığın bildirmişti.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını, ağustos ayından beri kademeli olarak açıyor.