Kremlin'den ABD'ye tavsiye: Kuzey Akım 2'yle değil, Teksas'taki durumla ilgilenin

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD enerji kaynaklarını ilgilendirmediğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu projeden ziyade kendi içişleriyle özellikle de Teksas'da anormal soğuklardan dolayı elektriksiz kalan milyonlarca insanla ilgilenmeyi tavsiye etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ABD'nin Kuzey Akım 2'nin uygulanmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu proje iyi bir proje. Bu proje ABD'ye enerji tedarik etmekle ilgili değil, özellikle iklim değişikliğiyle ilgili türbülans koşullarında Avrupa kıtasının enerji güvenliği ile ilgili" dedi.

ABD'li partnerlere Kuzey Akım 2 projesiyle ilgilenmek yerine Teksas'ta anormal iklim koşullarından dolayı yaşanan enerji ve ısı sorununu çözmeyi öneren Peskov, Kremlin'in Berlin ile Washington arasındaki Kuzey Akım 2 konulu görüşmelerin farkında olup olmadığı da sorulduğunda, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projenin tamamlanması gerektiği yönündeki çok sayıdaki açıklamasını esas alıyoruz. Tamamlama derken projenin bitirilip başlatılmasından bahsediyoruz" dedi.

Teksas'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

Bugün erken saatlerde Teksas makamları, 2.7 milyon hanenin aşırı soğuk nedeniyle elektriksiz kaldığını ve 12 milyondan fazla kişinin temiz içme suyuna düzenli erişim sağlayamadığını açıklamıştı.

Arıtma tesislerinin elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşadığı Teksas'ta 100'den fazla ilçede yaşayan sakinlere, çesme suyunu kaynatarak içmeleri tavsiye edildi. Eyaletin en büyük şehri olan Houston ve Teksas'ın diğer bazı bölgelerindeki hastaneler, su olmadığını bildirdi. Yaklaşık 20 kişinin soğuk havanın kurbanı olduğunu söyleyen yetkililer daha birçok kişinin öldüğünden şüphelenseler de henüz herhangi bir cansız bedene ulaşılamadı.