San Marino’da Rus Sputnik V aşısına acil kullanım izni verildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), San Marino Cumhuriyeti’nin Sputnik V aşısının kullanımını onayladığı açıklamasını yaptı.

Republic of San Marino, the world’s oldest constitutional republic, becomes the 30th country to approve #SputnikV

La Repubblica di San Marino, la più antica repubblica costituzionale del mondo, diventa il trentesimo paese ad approvare Sputnik V



Read more:https://t.co/9JAA9srov2 — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 19, 2021

​San Marino, Sputnik V aşısının kullanımına izin vermiş olan 30'uncu ülke.

Sputnik V, kullanımına en çok ülkede izin verilmiş ilk üç aşı içinde yer alıyor. Diğer ikisi, Pfizer ve AstraZeneca tarafından geliştirilmiş olan aşılar.

Hem Rusya’da hem dünya genelinde yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin kullanımına şu ana dek onay vermiş diğer ülkeler şu şekilde: Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan ve Gabon.