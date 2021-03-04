Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Moskova, Skripal davasıyla ilgili soruların yanıtını bekliyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, 'Skripal davasının' Rusya için kapanmadığını, Moskova'nın hâlâ Londra'nın yüzlerce soruya yanıt vermesini beklediğini kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye kimyasal silah dosyasıyla ilgili konuşan İngiliz temsilci, Skripal davasının perşembe günü itibariyle üç yılını geride bıraktığını belirterek, "Bu olay bize, kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önleme sorumluluğumuzu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın hâlâ İngiliz tarafının yüzlerce soruya yanıt vermesini beklediğine vurgu yapan Nebenzya, "İngiliz meslektaşlarımıza sorduğumuz onlarca, yüzlerce soruya hâlâ bir yanıt alamadık. Bu soruların listesini Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin internet sitesinde görebilirsiniz" diye konuştu.
Bu davayla ilgilenenlere söz konusu sorular listesine bakmalarını tavsiye eden Nebenzya, "Bu soruları tekrar gündeme getirmenin bir yolunu bulacağız ve bu sorulara cevap aramaya devam edeceğiz"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)