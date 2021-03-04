Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Moskova, Skripal davasıyla ilgili soruların yanıtını bekliyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 'Skripal davasının' Rusya için kapanmadığını belirterek, İngiltere'den konuya ilişkin sorularına yanıt beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, 'Skripal davasının' Rusya için kapanmadığını, Moskova'nın hâlâ Londra'nın yüzlerce soruya yanıt vermesini beklediğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye kimyasal silah dosyasıyla ilgili konuşan İngiliz temsilci, Skripal davasının perşembe günü itibariyle üç yılını geride bıraktığını belirterek, "Bu olay bize, kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önleme sorumluluğumuzu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşılık veren Nebenzya, "Ünlü 'Skripal davasının' üçüncü yıl dönümünü bize hatırlattıkları için İngiliz meslektaşlarımıza minnettarız. Batılı ortaklarımızın kelime dağarcığına 'highly likely’ şeklinde giren terim temelinde kapandığını sandıkları bu tuhaf davanın bizim için kapanmadığını söylemek isterim" dedi.

Moskova'nın hâlâ İngiliz tarafının yüzlerce soruya yanıt vermesini beklediğine vurgu yapan Nebenzya, "İngiliz meslektaşlarımıza sorduğumuz onlarca, yüzlerce soruya hâlâ bir yanıt alamadık. Bu soruların listesini Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin internet sitesinde görebilirsiniz" diye konuştu.

Bu davayla ilgilenenlere söz konusu sorular listesine bakmalarını tavsiye eden Nebenzya, "Bu soruları tekrar gündeme getirmenin bir yolunu bulacağız ve bu sorulara cevap aramaya devam edeceğiz"