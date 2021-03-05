Lavrov, Libyalı tarafların yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ülkesinin Libyalı tarafları yakınlaştırmak için iş birliğine hazır olduğunu doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov'un Birleşmiş Millter'in (BM) Libya Özel Elçisi Jan Kubis ile görüşme sırasında, Libya'nın krizden bir an önce çıkması için BM'nin öncülüğündeki uluslararası çabaların koordinasyonunu güçlendirme ihtiyacını vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya’nın, ivme kazanan diyaloğun kapsayıcı olması, ülkedeki tüm etkili siyasi güçleri kapsaması ve Libya devletinin toprak bütünlüğünü ile bağımsızlığını sağlamayı amaçlaması için Libyalı taraflarla, konumlarını birbirine yakınlaştırmak için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu doğrulandı" dendi.

Cenevre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu sırasında, geçici hükümetin seçilmesinin, iç çatışmayı bitirmek ve Libya devletçiliğini yeniden sağlamak için ön koşullar oluşturacağı kaydedilirken Libya Temsilciler Meclisi'nin en kısa zamanda geçici hükümet üyelerini onaylaması gerektiği vurgulandı.

Kubis’in, Libyalı politikacılarla yaptığı görüşmeler ve kapsamlı bir çözüm geliştirmek için planlanan öncelikli adımlar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Kubis’in ayrıca Rusya’nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü belirtildi.