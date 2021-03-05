Rusya'dan ABD'nin insan hakları suçlamalarına yanıt: Hiç kimsenin bize nasıl yaşayacağımızı öğretme hakkı yok

Büyükelçiliğin Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan Antonov, "Rusya, ABD'nin rakibi ilan edildi. 'Rus tehdidi' ile mücadele için askeri potansiyel artırılıyor, askeri-siyasi ittifaklar güçlendiriliyor. Bizi yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Özellikle de, insan hakları sorunuyla ilgili şikayetleri kabul edilemez buluyoruz. Hiç kimsenin bize nasıl yaşayacağımızı öğretme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakasını anımsatan Antonov, "İlk başta, kimyasal silahla zehirlenmesiyle ilgili suçu itiraf etmemizi talep ettiler. Ancak karşı iddialarımızın tamamı, bilgi taleplerimiz net bir açıklama yapılmadan bir kenara itiliyor. Ardından da ABD hükümeti, kanıt sunma zahmetine girmeden Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguluyor" dedi.

Navalnıy'ın serbest bırakılması yönündeki absürd çağrıları kesinlikle kabul edilemez bulduklarının altını çizen Antonov, bunun uluslararası siyasette egemen bir ülkenin içişlerine müdahale olarak tanımlandığını vurguladı.

Rusya'nın ABD'deki demokratik süreçlere müdahale ettiği, bilgi kaynaklarına siber saldırılar düzenlediği, Afganistan'daki Amerikan güçlerine yönelik olumsuz eylemlerde bulunduğu konusunda ABD'de öne sürülen 'tezlerden' de bahseden Antonov, "Yeni yönetimin Rusya politikasının genel hatları ortaya çıkıyor. Fiiliyatta bu, eski iki yollu yaklaşım. ABD'yi ilgilendiren konularda bizimle etkileşim kurulması öngörülürken, buna paralel olarak, Rusya'yı 'dizginleme' konsepti maksimum düzeyde kullanılacaktır" dedi.

Antonov, ABD'nin tutumunun uluslararası barış ve güvenlik konusunda özel sorumluluk taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi için en iyi seçenek olmadığını kaydederek "Meslektaşlarımızı ikna etmeye ve olumlu bir işbirliği programı sunmaya çalışacağız" diye ekledi.