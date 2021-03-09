RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V'nin İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağlandı

İtalya'yla yapılan ve Avrupa'da bir ilk niteliği taşıyan Sputnik V aşısının bir İtalyan tesisinde üretimine ilişkin anlaşmanın ardından Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Dmitriyev, üretimin daha fazla ülkeye yayılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Reuters'in aktardığına göre, RDIF'in görüşmelerini sürdürdüğünü ve İtalya'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve İspanya'daki tesislerde üretim konusunda anlaşma yaptıklarını kaydeden Dmitriyev, anlaşmalar hakkında daha fazla detay vermekten kaçındı.

Dün RDIF ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. Böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.