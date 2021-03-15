Rusya Savunma Bakanlığı, Sudan’da temsilcilik açtı

Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Dairesi Başkanı Aleksandr Kşimovskiy, işbirliğinin artırılması için Sudan’da bakanlığa ait bir temsilcilik açıldığını söyledi.

Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Kşimovskiy, “Geçen yıl askeri ve askeri-teknik işbirliğini artırmak için Rusya Savunma Bakanlığı’nın Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti’nde temsilcilikleri açıldı” ifadelerini kullandı.

Orta Afrika’da Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir temsilciliğin açıldığı Mayıs 2019’da bildirilmişti.

İki ülke, temsilcilik çalışanları ve ailelerinin Orta Afrika’daki askeri eylemlerde yer almamasının öngörüldüğü bir hükümetlerarası anlaşma imzalamıştı.