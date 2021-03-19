Almanya Sağlık Bakanı, Sputnik V aşısının sevkiyatı için anlaşma imzalamaktan yana

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya ile Sputnik V koronavirüs aşısının sevkiyatı için anlaşma imzalama taraftarı olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Spahn, “Anlaşmalar imzaladığımızı, bunu çok hızlı bir şekilde yaptığımızı da pekala hayal edebiliyorum” dedi.

Spahn, Rusya ile aşı ile ilgili konularda sıkı temas halinde olduklarını ekledi.

Ne zaman, kaç doz aşı sevkiyatı yapılabileceğini öğrenmeleri gerektiğini belirten Spahn, Avrupa Birliği bir şey yapmazsa, bunu ulusal olarak kendilerinin yapmaları taraftarı olduğunu kaydetti.