Lavrov: Batı'nın Rusya ve Çin'i 'aşı diplomasisinde' maceracı olarak gösterme girişimleri dayanaksız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya ve Çin’i ‘aşı diplomasisi’ alanında maceracı eylemlerde bulunmakla suçlama girişimlerinin hiçbir dayanağı olmadığını ifade etti.

Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinin ardından verilen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı partnerler Rusya ve Çin’i ‘aşı diplomasisi’ alanında bir tür maceraperest olarak göstermeye çalıştıklarını, bunun kesinlikle gerçekle bağdaşmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün aşı üretim ve dağıtımı konusunda tüm ülkelerin jeopolitik amaç ve ticari yaklaşımlar üzerinden değil, hayat kurtarma düşüncesi ile hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Lavrov, “Batılı partnerlerimiz de dahil olmak üzere bunu herkes aklında bulundurmalı” dedi.

‘Brüksel, AB ile ilişkilerimizin tüm altyapısını yok etti’

Lavrov, “Bir kurum olarak AB ile ilişkilerimiz yok. Bu ilişkilerin tüm altyapısı Brüksel’in tek taraflı kararları yüzünden yok edildi” dedi ve Avrupa’da ulusal çıkarları üzerinden hareket edip Rusya ile partnerlik diyaloğunu sürdüren çok az ülke kaldığını belirtti.

Bakan ayrıca, AB ile ilişkilerdeki sorunları çözmek isterse, Moskova’nın temasları yeniden tesis etmeye hazır olduğunu ifade etti ve “Batı cephesinde bir değişiklik olmasa da, Doğu’da çok yoğun bir gündemimiz var ve bu giderek zenginleşiyor” dedi.

Öte yandan Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki dostluğun üçüncü bir tarafı hedef almadığını da ekledi.