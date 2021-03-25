Rus Soyuz füzesiyle 36 İngiliz uydusu uzaya fırlatıldı

Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü’nden İngiltere’ye ait 36 telekomünikasyon ve internet uydusunu taşıyan Soyuz füzesinin fırlatıldığı açıklaması yaptı.

Rus Soyuz uzay aracı, İngiltere’ye ait 36 uyduyu daha uzaya götürmek üzere sabah saatlerinde fırlatıldı.

Roscosmos’un açıklamasında füzenin fırlatma ve ayrılma işlemlerinin olağan şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Mission success! 🎉 #OneWebLaunch Thanks to the hard work of our incredible team and partners, we’ve successfully launched 36 satellites by @Arianespace from the Vostochny Cosmodrome, with signal acquisition confirmed for all satellites 👏 pic.twitter.com/1yuB7kAfF9 — OneWeb (@OneWeb) March 25, 2021​

İngiltere merkezli OneWeb uydu şirketinin Twitter’dan yaptığı açıklamada, uyduların tamamının başarılı şekilde ayrıldığı ve şu anda uydulardan sinyal almayı bekledikleri kaydedildi.

Our final separation has taken place, releasing the last of our 36 satellites for this launch 👏 We are now awaiting signal acquisition from the satellites - stay tuned for more updates here. — OneWeb (@OneWeb) March 25, 2021​

İngiliz şirket gelecek yıl itibarıyla 650 uydu destekli kendi küresel ticari internet hizmetini faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Daha önce OneWeb’e ait 6 uydu, Fransız Guyanası’ndaki Kourou uzay merkezinden Şubat 2019’da fırlatılmıştı.