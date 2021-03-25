Rusya’nın Sputnik V aşısı Sırbistan’da da üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileri, Sırbistan’daki Torlak Enstitüsü ile burada Sputnik V aşısının üretimine ilişkin bir anlaşmaya vardıkları açıklamasını yaptı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Sırbistan’da üretimi için buradaki Torlak Enstitüsü ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

RDIF and Torlak, Serbia’s Institute of Virology, Vaccines and Sera, announce the agreement to produce #SputnikV in Serbia. Production is due to start by May 2021.

👇https://t.co/X10gNg2JmI — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 25, 2021​

RDIF yetkililerinin açıklamasında, Sırbistan’ın, Sputnik V aşısı üretecek ilk Güney Avrupa ülkesi olacağı kaydedildi.

Sırbistan’da üretim mayısta başlayacak

Torlak Enstitüsü’nün tesislerinde üretimin mayıs ayına dek başlaması bekleniyor. Sputnik V aşısı şimdiye dek 56 ülkede kullanım için onaylanmış durumda.

Belarus’ta seri üretimine başlandı

Bunun yanında, RDIF’in Sırbistan’la ilgili açıklaması, Belarus Sağlık Bakanlığı’nın, Sputnik V aşısının seri üretimine başlandığı açıklamasını izliyor. Söz konusu ülkede ayda 500.000 doza kadar aşı üretilmesi planlanıyor.