Meksika'da, sahte ‘Sputnik V’ aşısı taşıyan uçağın mürettebatı kaçtı

Başsavcılığın Twitter’dan yapılan açıklamasında, “Meksikalı gümrük memurları, tüplerin bulunduğu buzdolabı ile uçağı ilgili soruşturma kapsamında savcılığa teslim etti. Göçmen Bürosundan otelde konaklayan pilot ve yolculara göçmenlik bildirimi vermesi istendi, ancak söz konusu şahıslar gözetimden kaçtı” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta, Meksikalı yetkililer Campeche eyaletindeki havaalanında, içinde yedi Honduras vatandaşının bulunduğu Cessna tipi özel bir uçakta yaptıkları aramada, Rus Sputnik V Kovid-19 aşısı olarak etiketlenmiş bin adet sahte aşı tüpü buldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, ele geçirilen partinin görüntülerini inceledikten sonra sahte olduğunu belirledi.

Olayla ilişkisi tespit edilen Honduras şirketi Grupo Karim, ele geçirilen uçakla ilgili bir açıklama yayınlayarak, şirket çalışanları için koronavirüs aşısı getirtmek istediklerini, ancak ilacı ülkeye kaçak yollarla sokma girişimine ilişkin suçlamaları reddetti.