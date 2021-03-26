Moskova'ya dönen Rus elçi Antonov'dan ilk açıklama: Rusya ve ABD'nin birbiriyle tartışacak zamanı yok

Rusya ve ABD'nin ortak tehditlerle birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, iki ülkenin birbiriyle tartışmaya zamanı olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki açıklamalarıyla ilişkilerdeki gerilimin iyice tırmandığı ve Washington'daki Rus elçisinin 1998'den beri ilk kez Moskova'ya çağrıldığı dönemde Antonov'dan önemli açıklamalar geldi.

İstişareler için Moskova'ya geldikten sonraki ilk kez konuşan Antonov, "Tartışmaya ayıracak zamanımız yok, belirli işleri yapmamız, ortak tehditlerle ve meydan okumalarla mücadele etmemiz gerekiyor ve ki maalesef Rusya birçok tehditle karşı karşıya. Rus tarafı, pandemiye karşı birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu da birçok kez teyit etti" dedi.

İlişkilerdeki mevcut durumun iki ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını kaydeden Antonov, Washington'a ne zaman döneceğiyle ilgili sorular karşısında "Buna ben karar vermiyorum, zira tatile gelmedim. Beni analiz yapmak, gelecek hakkında konuşmak için davet ettiler" ifadelerini kullandı.

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın büyük tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'un ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.