Lavrov: Batı’nın, Ukrayna’nın Donbass’taki eylemlerine yönelik tepkisi hayal kırıklığı yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Donbass’taki eylemleri, temas hattına asker konuşlandırması konusunda ABD ve Batı’nın gösterdiği tepkilerin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna’nın doğusundaki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Lavrov, “Maalesef Batılı partnerlerimizin Donbass’taki temas hattına asker konuşlandırılmasına yönelik tepkileri ve eylemleri hayat kırıklığına yol açıyor. Bütün bu olanlardan yola çıkacak olursak, Batılı partnerlerimiz eskisi gibi kesinlikle kabul edilemez eylem ve açıklamalar da dahil olmak üzere, Ukrayna yönetimini mümkün olan her biçimde desteklemek gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

‘Kiev Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğinde hiçbir tepki vermiyorlar’

Minsk anlaşmalarının uygulanması çağrılarının yalnızca Rusya’ya yaptırımlar söz konusu olduğunda yapıldığını hatırlatan Lavrov, “Bütün bunlar üzücü. Kiev tüm Minsk anlaşmalarını açıkça ihlal etmesine rağmen, Batılı meslektaşlarımızdan bu konuda hiçbir tepki görmedik” dedi.

Lavrov, “Kiev Donbass’taki krizin çözümünde siyasi tutumu eleştirmekten askeri tehdit boyutuna geçti. Umarım bu yine de Avrupa’nın başkentlerinde mevcut olan müşfik yaklaşımı sarsmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Normandiya Dörtlüsü formatında veya başka format, düzeylerde toplantılar gerçekleştirildiğinde, Fransız veya Alman meslektaşlarından Ukrayna yönetiminin aklını başına getirecek güçlü eylemler görmediklerini vurguladı.

Lavrov, “Şu an bunun derhal yapılması gerektiğini gösteren çok fazla kanıt mevcut” dedi.