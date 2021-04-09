Zaharova: Kiev'in NATO'ya katılması, Ukrayna'nın devlet statüsü için geri dönülmez sonuçlara yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in NATO üyesi olmasının Donbass'ta gerilimi tırmandıracağını ve Ukrayna'nın devlet statüsü için geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde son günlerde gerilim ciddi şekilde tırmanırken Rusya, bölgedeki durumun normale dönmesi için Kiev'e yönelik çağrılarına devam ediyor.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Kiev'in beklentilerinin aksine, İttifak'a olası üyelik sadece Ukrayna'ya barış getirmeyeceği gibi tam tersine ülkenin güneydoğusundaki gerilimi büyük ölçüde tırmandırır ve Ukrayna'nın devlet statüsü için geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir" dedi.

Zaharova, Ukrayna hükümetini sorumlu yaklaşım sergilemeye ve Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeye bir kez daha davet ettiklerini belirtti.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.