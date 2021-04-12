Lavrov’dan uzayda silahlanmayı yasaklamaya yönelik müzakerelere başlanması çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uzayda güç kullanımı ve uzaya silah konuşlandırılmasının yasaklanmasına ilişkin görüşmelerin başlatılması çağrısı yaptı.

Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 60 yıl önce bugün uzaya çıkmasının kutlandığı Kozmonotlar Günü vesilesiyle açıklamada bulunan Lavrov, “Mütemadiyen sadece uzayda bir silah yarışının garantili biçimde önlenmesiyle, uzayın yapıcı amaçlar için, insanlık yararına kullanılmasının mümkün olacağı hususu üzerinden hareket ediyoruz. Uzaya her türlü silahın konuşlandırılmasını, ayrıca uzayda güç kullanımı veya güç tehdidinde bulunulmasını yasaklayan, hukuki olarak bağlayıcılığı olan bir aracın geliştirilmesi için müzakerelerin başlatılmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Rusya ve Çin’in 2014’de Cenevre’deki silahsızlanma konferansında sunduğu anlaşma taslağının yeni anlaşma için temel alınmasını teklif etti.

Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961’de Vostok aracıyla gerçekleştirdiği uzay uçuşu nedeniyle bugün Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor.

Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı. Ardından Vostok gemisinin iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.