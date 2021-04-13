Rusya Tur Operatörleri Birliği: 'Türkiye yasağı' turizm sektörü için şok yarattı, 533 bin kişi tur satın almıştı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamanın turizm sektörü için bir şok yarattığını, zira yasağın geçerli olduğu dönemde çok sayıda turun satın alındığını ifade etti. Lomidze, yasak döneminde 533 bin 200 kişinin Türkiye’ye gitmeyi planladığını söyledi.

Lomidze, Rusya’nın Türkiye ile koronavirüs nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında uçuşları askıya alması kararıyla ilgili olarak Eho Moskvı radyosuna açıklamada bulundu.

Lomidze, “Bir yandan sektör bu karara 6 Nisan’dan beri hazırlanıyordu. Ancak yine de karar bir şok oldu. zira turist hacmi çok büyük, sektör şu an zor durumda. Çok sayıda turistle durumun çözüme kavuşturulması gerekecek. 533 bin 200 kişi var, bu tur şirketlerinin büyük bölümündeki sayı, küçük ve özel hizmet veren turlar hariç. Bu kişilerin satın aldığı turların uçuşları 15 Nisan-1 Haziran döneminde. Turların toplam tutarı 350 milyon euro, ancak bu paranın tamamı ödenmiş değil. Hesaplamalarımıza göre, 35 milyar ruble (454 bin dolar) ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Lomidze, Türkiye’ye bireysel olarak seyahat etmeyi planlayan ve bilet alan çok sayıda Rusya vatandaşının da olduğunu belirtti. 'Fakat dörtte üçü değilse de üçte ikisi, organize turist akışı' diyen Lomidze, turistlerin seyahat güzergahlarını veya tarihlerini değiştirebileceğini söyledi.

‘30 bin Rus turist Türkiye’de’

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatyev, “Şu an değerlendirmemize göre, yaklaşık 30 bin Rus turist Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu trafiğinin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.