Rus büyükelçilik, uzaya çıkan ilk insan Gagarin’in ismini anmaktan kaçınan ABD’nin hafızasını tazeledi

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uzaya ilk insanlı uçuşla ilgili açıklamasında bu uçuşu gerçekleştiren Rus kozmonot Yuri Gagarin’den bahsetmemesini ‘hafıza kaybı’ olarak nitelendirdi.

Büyükelçiliğin Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki ABD Dışişleri Bakanlığı, uzay keşfinde hafıza kaybını bir kez daha gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “BM Genel Kurulu’nun 12 Nisan’ı Sovyet kozmonot Yuri Gagarin anısına Uluslararası İnsanlı Uzay Yolculuğu Günü ilan ettiğini hatırlatmak isteriz. 60 yıl önce, 1961’de bugün insanlık tarihinde Dünya’nın etrafında uzay uçuşunu tamamlamayı başaran ilk kişi oydu” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Nisan’da dünyada insanın uzaya çıkışının 60. yılının kutlandığı açıklaması yapmıştı. Ancak açıklamada Gagarin’in ismi geçirilmemiş ve uzaya bir insanı göndermeyi başaran ilk ülkenin Sovyetler Birliği olduğundan bahsedilmemişti. Açıklama ile birlikte ABD bayrağı ve ABD’li bir astronotun olduğu fotoğraf paylaşılmıştı.

❗ Embassy’s Comment on distorting the memory of the first Earth cosmonaut Yuri A. Gagarin by the U.S. State Department... Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США paylaştı: 12 Nisan 2021 Pazartesi

Polyanskiy'den ironik yorum: Amerikan diplomasisinin başarısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yuri Gagarin’in insanlı ilk uçuşunun 60. yıldönümünü, kendisinin isminden ve bu dönüm noktasının arkasındaki ülkesinden bahsetmeden kutlamak Amerikan diplomasisin dudak uçuklatan yeni bir başarısı” ifadelerini kullandı.