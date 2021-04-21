Moskova hükümeti, Navalnıy'ın destekçilerinin yarın Kremlin Sarayı yanında düzenlemek istediği eyleme izin vermedi

Moskova Bölgesel Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Departmanı, yarın Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın destekçileri tarafından Kremlin Sarayı yanındaki Manej Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan eyleme izin verilmediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık Federal Meclis konuşmasını yapacağı 21 Nisan tarihinde Kremlin Sarayı yanında eylem yapmak isteyen Navalnıy destekçilerine izin çıkmadı.

21 Nisan'da saat 19.00-21.00 arasında yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla miting düzenleme başvurusu aldıklarını belirten Moskova Bölgesel Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Departmanı, başvurunun Moskova hükümetine mevzuat gereklilikleri ihlal edilerek sunulduğunun altını çizdi.

Etkinliğin organizatörü olarak belirtilen kişiler ile bu eylemi organize etme ve gerçekleştirme yetkisi verilen kişinin şu anda yurtdışında bulunduğunu da kaydeden departman, bu eyleme izin verilemeyeceğini vurguladı.

Moskova'da Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin kitlesel etkinlikler düzenlemeyi yasakladığını da anımsatan departman, buna rağmen organizatörlerin ve katılımcıların eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde bu kişilere ceza verilebileceğini ifade etti.

Daha önce Navalnıy'ın destekçileri, Rus blog yazarına kişisel doktor temin edilmesi talebiyle eylem yapacaklarını açıklamıştı. Eylemin, Moskova'nın yanı sıra Rusya'nın birçok kentinde daha düzenlenmesi planlanıyor.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blog yazarı, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.

Navalnıy'ın destekçileri, sosyal medyada Rus blog yazarı açlık grevine başladığına dair mesajlar paylaşmış, avukatları da Navalnıy'ın sağlık durumunun önemli oranda kötüleştiğini belirtmişti.