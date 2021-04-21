Rus Dışişleri'nden Çekya'nın ültimatomuna yanıt: Rusya ile bu tonda konuşamazsınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Prag Büyükelçisi'nden sınır dışı edilen 20 Çek diplomatın Moskova'ya geri dönmesine izin verilmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında "Bazı Çek politikacılarının açıklamalarına bakılırsa Kafka'yı gerçek hikayeye dönüştürmek istiyorlar. Prag'a, ültimatomlarını NATO içi iletişimde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Rusya ile bu tonda konuşamazsınız" dedi.

Sözcü, "Yarın Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Çekya Büyükelçisi ile görüşme devam edecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan sınır dışı edilen diplomatların görevlerine dönmesi için 22 Nisan saat 12.00'ye kadar süre vermişti.

Aksi takdirde Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşit olacak şekilde azaltılacağı kaydedilmişti.