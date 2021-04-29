Rusya’dan Hindistan'a salgınla mücadele desteği: İki insani yardım uçağı iniş yaptı

Rusya, son dönemde günlük vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Hindistan’a koronavirüsle mücadele için insani yardım uçağı gönderdi. Ülkenin başkenti Yeni Delhi’ye iki uçak iniş yaptı. Hindistan’a yaklaşık 22 ton yardım gönderilmesi planlanıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele için gönderilen ikinci uçak Hindistan’a ulaştı.

Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçisi Nikolay Kudaşev, ilk seferin tamamlanmasının ardından Facebook’ta yaptığı açıklamada uçakta oksijen yoğunlaştırıcı, solunum cihazları, başucu monitörleri, koronavirüs ilaçları ve başka ilaçların yer aldığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmede Hindistan’a koronavirüsle mücadele için acil insani yardım gönderileceğini söylemişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülkeye yaklaşık 22 ton yardım götürecek. Yardımlar arasında 20 birim ekipman, 75 suni solunum cihazı, 150 tıbbi gözlem monitörü, 200 bin kutu ilaç yer alacak.

Hindistan’da şimdiye kadar yaklaşık 18 milyon vaka tespit edildi, 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Son birkaç gündür 300 binin üzerinde vaka kaydediliyor.