Lugansk: Ukrayna güvenlik güçleri ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass bölgesindeki ateşkesi üç kez ihlal ettiğini duyurdu.

Halk milisi ofisinin açıklamasına göre, Ukrayna güvenlik güçleri, Lugansk’ın kontrolündeki Molodejnoe, Donetsk ve Zolote-5 yerleşim yerlerine bombaatarlarla ateş açarak ateşkes rejimini üç kez ihlal etti.

Daha önce, Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçlerinin 30 Nisan’da ateşkes rejimini dört kez ihlal ettiğini bildirmişti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.