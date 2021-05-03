Putin’den aşı üretim teknolojileri geliştirme çalışmalarını rapor etme talimatı

Rusya lideri Putin, antibiyotiklere karşı dirençli enfeksiyonlar da dahil olmak üzere aşı ve yeni nesil ilaçların üretimi için Rus teknolojileri geliştirme çalışmalarının 31 Aralık'a kadar rapor edilmesi talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in antibiyotiklere karşı dirençli enfeksiyonlar da dahil olmak üzere aşı ve yeni nesil ilaçların üretimi için Rus teknolojilerinin geliştirilmesi ve 31 Aralık'a kadar bu çalışmaların rapor edilmesi ile ilgili talimatı, Kremlin’in resmi sitesinde yayınlandı.

Belgede, “Ağırlıklı olarak yerli ekipman ve bileşenler kullanılarak modern antibiyotiklere dayanıklı enfeksiyonların tedavisine yönelik çok çeşitli aşıların, farmasötik maddelerin ve yeni nesil ilaçların üretimi için Rus teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik, ulusal öneme sahip en önemli yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi sağlanmalı” ifadelerine yer verildi.

Talimatın yerine getirilmesinden sorumlu olan kişi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin. Çalışmalara ilişkin rapor 31 Aralık 2021’e kadar sunulması gerekiyor.