Kadirov: İsrail Filistinlilerden özür dilemeli

Telegram’da açıklama yapan Kadirov, “Müslüman dünyasının çok saygı duyduğu iki bayramı var. Ramazan da bunlardan biri. İsrail yönetimi, cezalandırma operasyonunu gerçekleştirmek için inananlar adına en kutsal günü seçti” ifadelerini kullandı.

Bunun provokasyondan başka bir şey olmadığını belirten Kadirov, Müslüman dünyasının olanlar karşısında susmaması gerektiğini vurguladı.

“Doğu Kudüs’teki kanunsuzluğa derhal son verilmeli” diyen Kadirov, İsrail yönetiminin olanlarla ilgili Filistinlilerden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.