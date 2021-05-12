Rus havayolu şirketleri, aşı yaptıran yolculara ek mil vermeye hazırlanıyor

İzvestiya’nın Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya’da havayolu şirketleri tarafından aşı yaptıran yolculara ek mil verilebilir.

Rus S7 Airlines şirketi bu konuda hazırlıklara başladı bile.

Yolcular birliği bakanlıktan tüm büyük hava yolu şirketlerine bu kampanyayı yürütmelerini tavsiye etmesini, aşı yaptıran Rus vatandaşlarına bu yaz 500 ilâ 5 bin ruble bonus verilmesini talep etti.

Öte yandan bu adımın sadece hava yolu alanında değil, aynı zamanda taksi, paylaşımlı araç ve Rus Demiryolları ile ulaşımlar için de atılması isteniyor.

Bu tedbir yardımıyla Rusların aşı yaptırmaya teşvik edilmesi, salgında üçüncü dalganın başlaması riskinin azaltılması ve diğer ülkelerle sınırların aşılması sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bakanlığa bu başvurunun yapıldığı ve konunun inceleme aşamasında olduğu aktarılıyor.

Rusya’da son 24 saat içinde 8 bin 217 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 217 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 115) yüzde 1.26 daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 905 bin 59’a ulaştı.

Yeni vakalardaki artış eğilimin son beş gündür devam ettiği belirtilen açıklamada en fazla vakanın başkent Moskova (2 bin 718), St. Petersburg (734) ve Moskova bölgesinde (642) saptandığı bilgisine yer verildi.

Rusya genelinde son bir gün içinde 355 hastanın hayatını kaybetmesiyle tüm pandemi süresince ülkedeki toplam vefat sayısı 114 bin 331'e yükseldi. Ayrıca son 24 saat içinde 8 bin 614 kişi iyileşirken, salgın boyunca 4 milyon 518 bin 529 kişi sağlığına kavuştu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki epidemiyolojik durumun iyiye doğru gittiğini belirterek, koronavirüse karşı aşılama kampanyası çerçevesinde 24 milyonun üzerinde Rus vatandaşının aşılama sürecini tamamlamış olduğunu kaydetti.