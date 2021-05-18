ATOR: Türkiye ile uçuşların ne zaman başlatılacağı mayıs sonunda belli olabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus denetim heyetinin Türkiye ziyareti tarihinin bu hafta belli olacağını, mayıs sonunda iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman başlatılacağı konusunda bir karar alınabileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Lomidze, “Türkiye ile ilgili görüşmeler yürütülüyor, Türk heyeti buraya geldi. Elimizdeki bilgilere göre, vatandaşlarımız için seyahat etmenin ne kadar güvenli olduğunu tespit etmek üzere Rus denetim heyetinin Türkiye’ye gideceği tarih bu hafta belli olacak. Muhtemelen mayıs sonunda Türkiye ile normal turistik uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin daha net bir bilgi elde edilecek” ifadelerini kullandı.

Lomidze ayrıca Rusların haziranda Türkiye uçuşlarının yeniden açılmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Pandemi nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan-1 Haziran döneminde gerçekleştirilecek uçuşlar durdurulmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında dün gerçekleşen görüşmenin neticesinde Moskova salgınla ilgili durumu gözlemlemesi için Türkiye’ye bir heyet gönderme kararı almıştı.