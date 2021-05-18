Kayıt
16:10 18 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya, uzayda çekilecek ilk film için oyuncu ve yönetmenini seçti

    Rusya, uzayda çekilecek ilk film için oyuncu ve yönetmenini seçti

    © Fotoğraf : Yulia Peresild / Instagram
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044532858_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_7a5c514ad85ec853cab90bc498197ed0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105181044532941-rusya-uzayda-cekilecek-ilk-film-icin-oyuncu-ve-yonetmenini-secti/

    Rusya uzayda çekilecek ilk film için uzaya göndereceği oyuncu ve yönetmeni seçti. Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild, ekimde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidiyor.

    Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncular belli oldu. 36 yaşındaki oyuncu Yulia Peresild ve 37 yaşındaki Klim Şipenko, 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz MS-19 füzesiyle uzaya gönderilecek.

    ‘Vıyzov’ (The Challenge) isimli film, bir doktorun sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alacak.

    Roscosmos filmle uzayın kapılarının daha fazla insan için açılmakta olduğunu göstermek istediğini belirtiyor.

    NASA ve ünlü aktör Tom Cruise da UUİ’de bir film yapmayı planlıyor. Hollywood yapımı bu uzay filminin ne zaman çekileceği belli değil. Ancak Cruise’un yönetmen Doug Liman’la birlikte UUİ’ye gitmesi bekleniyor. NASA’ya göre Elon Musk’ın SpaceX roket şirketi de projeye dahil olacak.

    Roscosmos’un açıklaması bu nedenle Rusya ile ABD arasındaki uzay yarışının başka bir boyuta taşındığı spekülasyonlarını tetiklemiş durumda.

    En geç 1 Haziran’da eğitimlere başlıyorlar

    Roscosmos’a göre, Peresild ve Şipenko, film için özel bir tıbbi ve sanatsal seçme sürecinden geçti. İkilinin uzay eğitiminin en geç 1 Haziran’da başlaması planlanıyor. Eğitim programında santrifüj ve titreşim testlerinin yanı sıra yerçekimsiz uçakta uçuş ve paraşüt eğitiminin yer alması planlanıyor.

    Bununla birlikte uzay filmi için ilgi yoğun oldu ve binlerce kişi başvuru yaptı, Peresild başrollük yarışında 19 kadın oyuncuyu geride bıraktı.

    Rogozin yapımcı koltuğunda

    Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal tüm hazırlık sürecini yayınlayacak. Filmin ortak yapımcıları Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ve Pervıy Kanal Genel Müdürü Konstantin Ernst olacak.

    Peresild ve Şipenko kim?

    Peresild daha önce Kray (The Edge), Bitva za Sevastopol (Battle for Sevastopol) gibi çok sayıda Rus drama filminde rol aldı, ayrıca Rusya Federasyonu Şeref Sanatçısı unvanına sahip.

    Şipenko 42 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapan Serf ve ödüllü Salyut 7 gibi filmleri yönetti. Yönetmen ayrıca oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapıyor.

    Şipenko uzay yolculuğuna nasıl hazırlanıyor?

    Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Şipenko, “Filmi çekmek için uzay yolculuğuna nasıl hazırlanıyorsunuz? Elon Musk’ın uzay filminde yer alacak Tom Cruise’un filmlerini izliyor musunuz? Uzayla ilgili kitaplar okuyor musunuz? Salyut 7 filminin ekibinden yeni projeye dahil etmek istediğiniz isimler var mı? Kozmonotlarla görüşüyor musunuz?” sorularına yanıt verdi.

    Şipenko, “Tom Cruise’un filmlerini izlemek dışında söylediğiniz her şeyi yapıyorum. Salyut 7 ekibinden birilerini dahil ettiğim birileri var. Senaryo üzerinde ayrıca Bakur Bakuradze çalışıyor, birlikte fikri oluşturduk ve şimdi detaylarla ilgileniyoruz. Farklıyız fakat iyi bir ikili olduk. Bakur da ben de uzay alanında çok çalıştık. Bu dev alanın içine dalmak için araştırma yapmak çok vakit alan bir şey, alanı bilmezseniz senaryoyu yazamazsınız. Aynı ekipten ayrıca Baş Yapımcı Natalya Smirnova ve kamera sanatı dehası Sergey Astahov bizle çalışacak” ifadelerini kullandı.

    Roscosmos ayrıca ünlü Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın da aralıkta UUİ’ye 12 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

    Zozo Ltd isimli giyim firmasının kurucusu Maezawa’ya Japon kameraman Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik edecek.

    Rusya en son 2009’da UUİ’ye bir uzay turisti götürmüştü.

    UUİ hakkında bilgi

    Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük yörünge istasyonu olan UUİ’deki ilk bölüm Kasım 1998’de Roscosmos tarafından fırlatıldı. O zamandan beri ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada’dan uzay ajansları başka modüller, robotik kollar ve dev güneş enerjisi tertibatlarıyla katkıda bulundu.

    İstasyonun başlıca amacı uzayda yaşam ve çalışma olanaklarını geliştirmek. İstasyonda elde edilen deneyimlerin kalıcı Ay üssü ve Mars görevleri gibi uzayda daha kapsamlı projelerin önünü açması bekleniyor.

    Diğer yandan UUİ bilimsel deneyler gerçekleştirmek amacıyla inşa edildi. İstasyonda mikro yerçekiminde bitki ve başka materyaller üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Kozmonot ve astronotlar bu deneyler sırasında Dünya’daki araştırmacılar tarafından yönlendiriliyor.

    İlgili konular:

    Coldplay, yeni şarkısını uzay istasyonunda çalarak duyurdu
    Rus yapımı ilk insansı robot Fedor’un geliştiricileri, uzay yürüyüşü için bir robot geliştirecek
    Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
    Etiketler:
    Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), UUİ, Yulia Peresild, Klim Şipenko, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Roscosmos, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Filistinlilere destek gösterisine katılanlar
    Dünyada Filistin'e destek gösterileri
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının arasındaki fark nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet