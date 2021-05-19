Rusya'da günlük vaka sayısı 8 binin altına düştü

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 7 bin 920 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 183) yüzde 3.21 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 965 bin 676’ya ulaştı.

Son 24 saat içinde 390 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 116 bin 965’e yükseldi. Gün içinde 9 bin 561 hasta sağlığına kavuşurken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 581 bin 787 oldu.

En çok vaka başkent Moskova (2 bin 96), St. Petersburg (784) ve Moskova Bölgesi’nde (697) kaydedildi.

18 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği tek bileşenli Sputnik light aşısının önümüzdeki günlerde dolaşıma sokulacağını duyurmuştu.

Sputnik light aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V, Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği KoviVaK aşısından sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan dördüncü Kovid-19 aşısı.