Rus Dışişleri: Batı’nın Ryanair uçağının Minsk'e acil inişine tepkisi gerçek bir histeri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapması olayına gösterdiği tepkinin uluslararası hukuk açısından hiçbir şekilde desteklenmeyen gerçek bir histeri olduğunu kaydetti.

Dojd televizyonuna yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınması olayına gösterdiği tepkiyi gerçek bir histeri olarak nitelendirdi.

Zaharova, “Bu gerçek bir histeri. Ne uluslararası hukuk, ne de kendi deneyimleri açısından hiçbir şeyle desteklenmeyen garip bir histeri. Batılı ortaklarımız buna benzer şeyler yaptıklarında hiçbir defasında bunu bugünkülerine benzer ifadeler, histerik çığlıklar eşliğinde yapmadı” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.