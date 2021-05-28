FSB: ABD, Rusya’nın toprak bütünlüğü hakkında şüphe uyandırmaya çalışıyor

Sputnik’e konuşan Kuşilov, kasımda John McCain destroyeri ile Rus karasularını ihlal eden ABD’nin, Rusya’nın toprak bütünlüğü hakkında şüphe uyandırmaya çalıştığını söyledi.

Kuşilov, Rusya yasaları ve uluslararası kurallara göre deniz sınırının karasularının kıyıdan 12 deniz mili uzaklığındaki dış sınırı üzerinden belirlendiğini hatırlattı.

Kuşilov’un açıklamasına göre, münhasır ekonomik bölge karasularıın dışında kalıyor ve bu bölge de 200 deniz milini aşmıyor. Fakat bu kurallar tarihi körfezleri kapsamıyor. Büyük Petro Körfezi coğrafi koşullar ve savunma bakımından önemine dayanılarak Sovyetler Birliği Bakanlar Konseyi’nin 4 Temmuz 1957 tarihli kararnamesiyle bu şekilde tanındı. Bununla birlikte körfez suları tarihsel açıdan Rusya İmparatorluğu’na, sonra Sovyetler Birliği’ne ve onun ardından gelen Rusya’ya ait.

Kuşilov ayrıca, 'ABD’nin konuyla ilgili iddiaları uluslararası hukuk bakımından da dayanaksız. Kasım 2020’de ABD’ye ait John McCain destroyer gemisinin gerçekleştirdiği eylem Rusya’nın devlet sınırlarının ihlali' ifadelerini kullandı.

ABD’nin John McCain isimli destroyer gemisi Kasım 2020’de Rusya’nın Büyük Petro Körfezi’ndeki sularına girmiş ve 2 kilometrelik bir mesafe kat etmişti. Rus Amiral Vinogradov gemisi, ABD gemisini tarafsız sulara ilerlemesini sağlamıştı. Daha sonra ise ABD Yedinci Filo Komutanlığı, ihlali ‘seyir örgürlüğünü sağlamaya’ yönelik bir manevra olarak nitelendirmişti. ABD’den ayrıca ihlal ettikleri alanı Rusya’nın karasuları olarak görmedikleri açıklaması gelmişti.