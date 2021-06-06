Rusya'da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 9 bin 163 oldu

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 163 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 126 bin 437’ye ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden y1apılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 9 bin 163 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 126 bin 437’ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların yüzde 14.9’unda (1.367 kişi) hastalığın klinik semptomlarının gözlemlenmediği belirtilen açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 936), St. Petersburg’da (861), Moskova bölgesinde (773) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 351 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 123 bin 787’ye yükseldiği kaydedildi. Bir önceki gün ise hayatını kaybedenlerin sayısı 399 olarak kayıtlara geçmişti.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 7 bin 369 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 736 bin 446’ya ulaştığını vurguladı. Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 92.4 olarak kayıtlara geçti.