Rostec Mısır’a 8 bin doz Sputnik V aşısını hibe etti

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Mısır’da koronavirüsün yol açtığı zor durum nedeniyle bu ülkeye 4 bin kişilik Sputnik V aşısı hibe etti.

Rostec’in açıklamasında, “İnsani kargo taşıyan uçak bugün Kahire havaalanına indi. Toplamda, 4 bin kişinin aşılanması için 8 bin doz aşı ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, “Dost ülkede, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili meydana gelen zor durum, kuşkusuz katılımımızı ve desteğimizi gerektiriyor. Rus aşı tedarikinin Mısır’a, pandemiyle mücadelede yardımcı olmasını umuyoruz” diye açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Rusya ve Mısır arasındaki ticaret, onlarca milyar dolar hacminde. Bu hacmin önemli kısmını, Rostec işletmelerinin ürünleri kaplıyor” diye kaydedildi.