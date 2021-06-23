Kendi başına seyahat eden Rus turistlerin Türkiye’de tercih ettikleri tatil yerleri açıklandı

Ostrovok.ru, kendi başına seyahat eden Rus turistler arasında Türkiye’deki en popüler tatil yerlerini açıkladı.

Rus otel rezervasyon servisi Ostrovok.ru.’nun uzmanları, Türkiye’deki otellerde konaklayan Rus turistlerin rezervasyon verilerini analiz etti. Buna göre, turistlerin otel rezervasyonlarını ortalama dokuz gün için yaptırdığını ve günlük fiyatının yaklaşık 5 bin 300 ruble (1 ruble = 0.12 TL) olduğunu belirledi. Uzmanlar, otellerde konaklama ücretinin 2019’yılından bu yana değişmediğini ve turistlerin tatil sürelerinin iki gün arttığına dikkat çekti.

Uzmanlara göre, bağımsız Rus turistler arasında en çok talep gören turistik merkezlerden Alanya’da tercih edilen otellerin günlük ücreti ortalama 2 bin 400 ruble iken, İstanbul’da 4 bin 900 ruble, Antalya’da 7 bin 200 ruble, Side ve Kemer’de 6 bin 100 ruble.

Turistlerin yüzde 42’si tercihini yıldızsız otellerden yana yaparken, yüzde 18’i beş yıldızlı, yüzde 14’ü dört yıldızlı ve yüzde 16’sı da üç yıldızlı otelleri tercih ediyor.

Kendi başlarına seyahat eden Rus turistlerin yüzde 60’ı Türkiye’deki tatil için rezervasyonunu haziran ayı için yaparken, yüzde 30’u temmuz ve yüzde 10’u da ağustos ayını seçiyor.