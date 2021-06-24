Rusya’da günlük vaka sayısı ocaktan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı

Rusya’da vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 182 artarak 5 milyon 388 bin 695’e yükseldi. Böylelikle günlük vaka sayısı ocak ayından beri ilk kez 20 binin üzerine çıkmış oldu. Başkent Moskova ve St. Petersburg’da rekor düzeyde can kaybı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde 20 bin 182 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 388 bin 695’e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı ocak ayından beri ilk kez 20 bini aştı.

Moskova’da 8 bin 598, St. Petersburg’da bin 143 vaka kaydedildi. İki kentteki günlük can kaybı sırasıyla 92 ve 99 oldu.

Rusya’daki günlük can kaybı sayısı da 28 Ocak’tan beri görülen en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 568 kişi hayatını kaybetti.

Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı sayısı da 131 bin 463 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 505 artarak 4 milyon 915 bin 615’e yükseldi.