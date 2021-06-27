Moskova’da şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı

Rusya’nın başkenti Moskova’da son bir günde 144 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ile kentte pandeminin başlamasından beri görülen en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Moskova’nın başkentinde son bir gün içinde 144 kişinin koronavirüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya’nın başkentinde, pandeminin başlamasından beri bu denli yüksek günlük can kaybı görülmemişti.

Bir önceki gün de St. Petersburg’da rekor can kaybı kaydedildi

Moskova’da günlük can kaybının rekor düzeye çıkması, EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan kentlerden birisi olan St. Petersburg’da şimdiye dek görülmüş en yüksek günlük can kaybının kaydedilmesinin bir gün ardından geldi. Saint Petersburg, cuma günü şampiyonanın çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

Koronavirüsün çok daha hızlı yayılabilen varyantlarının Rusya’ya ulaşması sonucu ülkede vakalar haftalardır artıyor.

Ülke genelindeyse son bir gün içinde koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle 599 kişinin yaşamını yitirdiği kaydediliyor. Pandeminin başlamasından beri ülkede 133 bin 282 can kaybı görüldü.

Ayrıca, son bir günde 20 bin 538 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle şimdiye dek görülen pozitif vakaların sayısı 5.4 milyona yükseldi.

Moskova’daki hastane yataklarından 14 bini dolu

Pandeminin Rusya’daki merkeziyse en başından beri başkent Moskova. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin dün televizyonda yaptığı açıklamalarında, başkentte her gün neredeyse 2 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Moskova’daki 20 bin hastane yatağından 14 bininin şu an dolu olduğunu kaydeden Sobyanin, “Bu çok fazla” dedi.

Zorunlu aşı tartışmaları

Rusya’nın şimdiye dek tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak buna karşın, yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürüldüğü ülkede sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geliş olmasından kaynaklandığı önceden beri belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede bu nedenle, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de bir süredir tartışılıyordu. Ancak aşı olanların sayısının yetersizliğine, pek çok kentte vakaların birden artması eklenince, yerel düzeyde aşı olmayı mecburi tutan ya da çeşitli yollarla teşvik eden birtakım önlemler alındı.

146 milyon nüfusu olan Rusya’da şimdiye dek sadece 21.1 milyon kişinin bir ya da iki doz koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.