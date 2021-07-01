Rusya: Karadeniz Filosu, Karadeniz'e giren İtalyan fırkateynini izliyor

23 Haziran'da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım açıklarında yol açtığı olayın ardından bugün Karadeniz'e bir NATO ülkesine ait gemi daha girdi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına İtalya Donanması'na ait Virginio Fasan fırkateyninin bugün Karadeniz'e girdiğini belirtti.

Merkez, Karadeniz Filosu'nun İtalyan fırkateyninin Karadeniz'deki eylemlerini takibe aldığını vurguladı.

Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden HMS Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Dışişleri’ne çağrılmıştı. İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'lilerin de yer aldığını söylemişti.

Putin, "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi" demişti.