Rus Dışişleri: Japonya ve ABD'nin düzenlediği tatbikatı kendi sınırlarımızın güvenlik prizmasından değerlendiriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Japonya ve ABD'nin Rusya sınırının yakınında yer alan Hokkaido Adası’nda düzenlediği Doğu Kalkanı tatbikatını kendi sınırlarının güvenlik prizması açısından değerlendirdiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın 24 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Japon-Amerikan tatbikatı ile ilgili yayınlanan açıklamasında, Moskova’nın Rusya sınırlarının çok yakınında bulunan Hokkaido Adası’nda gerçekleşen tatbikatın ‘Japonya'nın Washington ile askeri ittifakının dar görüşlü çıkarlarının güvence altına alınması’ olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Devreye alınan güçler ve tatbikatın kapsadığı Japonya toprakları bakımından tatbikatın benzeri görülmemiş ölçeğinin dikkatimizi çekmemesi mümkün değil. Rusya Federasyonu sınırlarının çok yakınında bulunan Hokkaido Adası’nda yapılan tatbikatın bölümlerini, uzak doğu sınırlarımızın güvenlik prizması açısından değerlendiriyoruz" denildi.

‘Tokyo Rusya ile yapıcı diyalogdan çekiniyor’

Zaharova, açıklamasında "Tokyo, somut eylemleri ve Savunma Bakanının sözleri üzerinden, askeri çabalarının gerçekte neyi hedeflediğini gösteriyor. Bu bağlamda Japonya'nın Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması konularında öne sürdüğü çeşitli girişimlerin aslında Washington ile askeri ittifakının dar görüşlü çıkarlarını güvence altına almak gibi tek bir göreve hizmet ettiği hissinden kurtulmak zor" ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra Japonya’nın Moskova ile yapıcı diyalog kurmaktan çekindiğine dikkat çeken Rus diplomat, "Tokyo, güvenlik alanında meşru endişelerimiz konusunda Rusya ile yapıcı diyalogdan ve bu alanda güven artırıcı önlemler oluşturmanın yollarını tartışmaktan uzaklaşmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Japon yetkililerinin bu rotasını yakından izleyeceğini ve gerekirse uygun müdahale önlemleri alacağını’ belirtti.