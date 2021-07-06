Rusya’da bir bölgede aşı yaptıranlara ikramiye ve ücretli izin verilecek

Rusya’nın Çukotka Özerk Bölgesi’nde koronavirüs aşısı yaptıran çalışanlara fazladan ücretli izin günü verilmesi ve 50 yaş üstü kişilere de 2 bin ruble (240 TL) ödeme yapılması kararı alındı.

Rusya’da aşılamayı hızlandırmaya teşvik için bir adım daha atıldı.

Bölge yönetiminin açıklamasında, “Çukotka Özerk Bölgesi yönetimi resmi makamları, bağlı olan devlet kurumları ve şirketleri, koronavirüs aşısı yaptıran çalışanlara fazladan ücretli izin günü vermeli” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar ve tüm işverenler için de bu düzenlemenin tavsiye niteliği taşıdığı belirtildi.

Çukotka Valisi Roman Kopin’in kararına göre bölgedeki 50 yaş üstü vatandaşlara da aşı yaptırmaları halinde 2 bin ruble ödeme yapılacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran kent sakinlerinin araba çekilişine katılabileceğini söylemişti. Aşılamanın hızlandırılmasının amaçlandığı kampanyada her hafta 13 bin 900 dolar değerinde beş araba verilecek.