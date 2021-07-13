Lavrov: Sudan, Kızıldeniz'de Rus deniz üssü kurulmasına ilişkin anlaşmanın onay sürecini başlatmaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sudanlı mevkidaşı Meryem Sadık Mehdi'yle görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Hartum ile Moskova arasında imzalanan, Kızıldeniz'de Rusya'ya ait bir deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmaya dair Lavrov, "Sudanlı bakana Rusya'da bu anlaşmanın onay sürecinin başlatıldığını anlattım. Sayın Bakan, Sudan'ın da anlaşmanın onay sürecini başlatmaya hazırlandığını söyledi" dedi.

Lavrov, bu sürecin Sudan parlamentosunda bu amaçlar için uygulanan prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Sudan ile Rusya arasında yapılan anlaşma geçen yılın kasım ayında duyurulmuştu.

25 Haziran'da Rusya hükümetinin Sudan'la imzalanan Kızıldeniz'de Rusya'ya ait bir deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmanın onay sürecini başlattığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında kurulacak deniz üssündeki maksimum personel sayısının 300 kişiyi geçmemesi ve aynı anda dörtten fazla Rus gemisinin demirlememesi kararlaştırılmıştı.