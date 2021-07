Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor: Kremlin durumu aşılama temposuna bağlıyor

Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı bir kez daha yükselerek 799 oldu. Bu dünkü can kaybı rekorundan (791) yüzde 1.01 daha fazla. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, can kaybındaki artışı aşılama hızına bağladı.