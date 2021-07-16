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    Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor: Kremlin durumu aşılama temposuna bağlıyor

    © AFP 2021 / DIMITAR DILKOFF
    Rusya
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    Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı bir kez daha yükselerek 799 oldu. Bu dünkü can kaybı rekorundan (791) yüzde 1.01 daha fazla. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, can kaybındaki artışı aşılama hızına bağladı.

    Koronavirüsle mücadele merkezine göre, Rusya’da dört gündür rekor sayıda can kaybı kaydediliyor. Gün içinde can kaybı 799 artarak 146 bin 868’e çıktı. Başkent Moskova’da 105 kişi hayatını kaybetti.

    Gün içinde vaka sayısı 25 bin 704 arttı ve 5 milyon 907 bin 999’a çıktı. Başkent Moskova 5 bin 382 ile en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

    İyileşenlerin sayısı da 21 bin 932 artışla 5 milyon 300 bin 908 oldu.

    Peskov: Aşılamada istediğimiz kadar ilerleme kaydetmedik

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek can kaybı sayısını yeterince aşılama olmamasıyla ilişkilendirdi.

    Peskov, “Aşılamada gerçekten de istediğimiz kadar ilerleme kaydetmedik. Bu nedenle de elbette gözle görülür olumsuz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Can kaybı arttı, virüs daha agresif, bulaşıcı hale geldi. Maalesef tüm çabalara ve mevcut tedavi protokollerine rağmen virüs çok sayıda can alıyor” dedi.

    Peskov, Rusya’nın sağlık sistemindeki yüksek seferberlik becerileri sayesinde koronavirüsün içerisinde bulundukları ikinci dalgasını önemli kısıtlamalar ve karantina olmadan geçirmeyi başarabildiklerini kaydetti.

    Dmitriy Peskov bu arada Rus aşılarının yurtdışında tanınmamasıyla ilgili bir sorun olduğunu, yabancı aşıların onaylanması için de Batı’dan kendilerine doğru bir adım atılması gerektiğini ifade etti.

    Rus aşı sertifikalarının küresel düzeyde tanınmaması ve Rus aşılarından başka aşıları yaptıran yabancıların QR kod alımları sırasında sorun yaşamasıyla ilgili, böyle bir sorun olduğunu bildiklerini, ancak karşılıklı olarak çalışmaları gerektiğini söyledi.

    Peskov, “Halihazırda yurtdışına giderken sorun yaşayan vatandaşlarımızı ayırt edilmiş bir konuma sokamayız” dedi.

    Popova: Temmuz başından beri vakaların yüzde 68’i kadarı delta varyantı kaynaklı

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, temmuz başından beri Rusya’da kaydedilen vakaların yaklaşık yüzde 68’inin delta varyantı kaynaklı olduğunu ifade etti.

    Muraşko: Her gün 500 binden fazla kişi aşılanıyor

    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, her gün 500 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşı yaptırdığını söyledi.

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