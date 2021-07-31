Rus kadın atıcılar Tokyo 2020’de gümüş ve bronz madalya aldı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus atıcı Yuliya Zykova kadınlar 50 metre tüfek üç pozisyon yarışında gümüş madalya kazandı, aynı disiplinde yarışan Yuliya Karimova ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde yarışan Zykova 461.9 puan, Karimova ise 450.3 puan kazandı. Rus sporcuların sahip olduğu madalyalar, Rus milli takımı için 35. ve 36. madalya oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus milli takımı şu anda 10 altın, 15 gümüş ve 11 bronz madalyaya sahip.