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    Jens Stoltenberg

    Stoltenberg: NATO terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde

    © AA/ Dursun Aydemir
    Savunma
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz" dedi

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2018/ BENOIT DOPPAGNE
    NATO: Türkiye'nin güvenliğini destekliyoruz
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AA muhabirine Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki durum ve S-400 anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olarak kolektif güvenliğe, NATO operasyonlarına ve misyonlarına birçok farklı şekilde katkı sağladığının altını çizerek Türkiye'ye teşekkür etti.

    'TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR'

    Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diyerek NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini kaydetti.

    NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, "Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor" dedi.

    Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz" vurgusunu yaptı.

    YUNAN ASKERLERİ KONUSU İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖZÜLMELİ'

    Türkiye sınırını geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan'ın ikili ilişkileri kapsayan bir konuyu resmi şikayetle NATO'ya taşıması hakkında da Stoltenberg, "Bu, Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi gereken bir konudur" diye konuştu.

    'S-400 TEDARİKİ KONUSU ULUSAL BİR KARAR'

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS/ Eric Vidal
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: S-400'ün NATO sistemleriyle uyumu güç
    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili Stoltenberg, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir kararıdır" ifadelerini kullandı.

    NATO için önemli olanın müttefikler arasındaki farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliği olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep olmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

    'NATO'NUN SURİYE'DE SAHAYA İNMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILMADI'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan'dan NATO'ya: Suriye'ye çağırıyorum, neden gelmiyorsun?'
    AA muhabirine yaptığı açıklama öncesinde Stoltenberg, Brüksel'in önde gelen kadın gazetecileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

    Toplantıda Stoltenberg, NATO'nun Suriye'de sahada neden daha aktif bir rol üstlenmediğinin sorulması üzerine, "NATO'nun Suriye'de sahaya inmesi için herhangi bir çağrı yapılmadı ve yapılacağını da beklemiyorum" dedi.

    NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında ise Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz" dedi.

    Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO müttefikleri tarafından kabul ediliyor" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, S-400, NATO, Jens Stoltenberg, Rusya, Yunanistan, ABD, Suriye, Türkiye
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