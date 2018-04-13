İspanya, Suudi Arabistan'a 5 savaş gemisi satıyor

Bin Selman, Fransa'nın ardından İspanya'yı ziyaret etti. İlk olarak Kral Felipe tarafından kabul edilen Bin Selman, daha sonra heyeti ile Başbakan Mariano Rajoy ve Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İspanya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ziyarette savunma alanında mutabakat beyannamesinin yanı sıra hava taşımacılığı, kültür, bilim, istihdam gibi değişik alanlarda anlaşmalar imzalandığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı EFE'ye göre, heyetler arası toplantıya Suudi Arabistan'a değeri 2.5 milyar euro'yu bulan 5 adet Avante 2200 tipi savaş gemisi satmak ve bu ülkede bir donanma üssü inşa etmek isteyen Navantia şirketinin Esteban Garcia Vilasanchez de katıldı.

Haberde, savaş gemilerinin inşasının Cadiz kentinde yapılacağı, aynı zamanda anlaşmanın Suudi donanmasının eğitilmesini de içerdiği belirtildi.

İspanya şirketleri, Bin Selman'ın açıkladığı "2030 vizyonu" kapsamındaki projelerle de ilgileniyor.

İnsan hakları kuruluşları ise Madrid'den, Yemen'e yönelik saldırıda kullanılabilecek savaş gemilerinin satılmamasını istedi.

Bin Selman, İspanya'dan önce Mısır, ABD ve İngiltere'yi ziyaret etmişti.