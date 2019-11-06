Vucic: S-400 satın alacak paramız yok

Aleksandr Vucic devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, “Bunun inanılmaz bir silah olduğunu gördüm. Ancak bu silaha sahip olmaya niyetimiz yok, çünkü onu alacak paramız yok” dedi.

S-400 satın alan Türkiye’nin ekonomisinin on kat daha büyük olduğunu belirten Vucic, “Böyle bir silahınız olduğunda, size kimse saldıramaz” ifadelerini kullandı.

Belgrad’ın artık ülkenin 1990’larda olduğu gibi kendini savunamayacak kadar zayıf olmasına izin vermeyeceğini belirten Sırp lider konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sırbistan özgür bir ülkedir ve özgür kalmak istiyor. Sırbistan, NATO tarafından her yönden kuşatılmış küçük bir devlet. S-400’e verilen tepkilerden, başkalarının Sırbistan için aslında ne istediğini görebilirsiniz. Artık çok daha güçlü durumda olan hava gücümüz var. Pantsir-S hava savunma füze sistemi ve yaptırımlar listesinde olmayan diğer sistemlerle hava savunmasını güçlendireceğiz.”

Ekim ayı sonunda, Slav Kalkanı tatbikatlarının yapıldığı Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanını ziyaret eden Vucic, ülkesinin bir Pantsir-S hava savunma füze sistemi aldığını doğrulamıştı.

Daha önce Belgrad, Moskova’dan yedi Mi-17 ve Mi-35 helikopteri satın almanın yanı sıra, askeri-teknik yardım kapsamında da altı MiG-29 savaş uçağı ile 10 adet BRDM-2MS zırhlı personel taşıyıcı almıştı.