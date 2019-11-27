Rus ORSIS silah şirketi müdürü: Duterte, hediye ettiğimiz T-5000 tüfeğini çok beğendi

Rus özel silah üreticisi ORSIS Genel Müdürü Vladimir Zlobin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye hediye olarak Rus keskin nişancı tüfeği T-5000’in hediye edildiğini ve hediyenin çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Vladimir Zlobin, “Günümüzde birçok dünya lideri silahlarımıza sahip. Rusya’ya Ekim 2019’da yaptığı ziyaret sırasında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye T-5000 tüfeği hediye ettik. Tüfeği çok beğendi” dedi.

Zlobin, Filipinler’in ORSIS’in ürettiği silahlara büyük ilgi duyduğunu, ziyaret sırasında ülkenin savunma bakanının da Moskova’ya geldiğini ve Rus tüfeklerini bizzat denediğini kaydetti.

Zlobin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde çok sayıda emirin koleksiyonunda da T-5000 olduğunu ekledi.

Rus yapımı T-5000 keskin nişancı tüfeği, uzmanlar tarafından Rusya’da bu sınıftan keskin nişancı tüfekleri arasında bir numara olarak değerlendiriliyor.

Birkaç saat süren aktif ateş, tüm hava koşullarında yüksek hassasiyet gösteren T-5000'in ayarını bozmuyor.