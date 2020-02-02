Modernize edilen Tu-160M stratejik savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tupolev Uçak Şirketi’nden yapılan açıklamada, test pilotu Anri Naskidyants yönetimindeki mürettebatın kullandığı uçağın, Gorbunov Kazan Uçak Fabrikası havaalanında test edildiği bildirildi. 1500 metre yükseklikte geçen uçuş, 34 dakika sürdü.

Tu-160M, modernizasyon kapsamında yeni uçuş kontrol, seyrüsefer ve iletişim cihazları, yeni radar ve elektronik harp sistemi ile donatıldı.

Test uçuşunun normal geçtiği ifade edilirken pilotlar, yeni sistem ve cihazların kusursuz çalıştığını rapor etti.